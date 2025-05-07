Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN 3BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39B, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây,, Quận 7, Quận 7

Kiểm tra chứng từ, hóa đơn đầu ra – đầu vào, đảm bảo tính hợp lệ – hợp pháp theo quy định thuế.

Hạch toán chi phí, doanh thu từ các dự án hợp tác với KOLs/KOCs, nhãn hàng, agency đối tác.

Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý (GTGT, TNCN, TNDN...) và nộp tờ khai đúng hạn.

Lập hóa đơn GTGT hằng ngày

Lập báo cáo về hoạt động kinh doanh nội bộ, khách hàng, Talent của công ty theo yêu cầu của ban giám đốc

Theo dõi công nợ thu – chi, thực hiện thanh toán và đối chiếu với nhà cung cấp, đối tác KOL.

Làm việc với cơ quan thuế khi cần, hỗ trợ quyết toán thuế.

Phối hợp kiểm tra – rà soát hợp đồng dịch vụ, đặc biệt là các hợp đồng KOLs/KOCs để đảm bảo tuân thủ quy định thuế TNCN và các loại phí liên quan.

Tạo mã số thuế cho KOL để phục vụ chứng từ TNCN của KOLs/KOC

Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế cho các phòng ban trong công ty.

Tư vấn giải đáp thắc liên quan đến hoạt động tài chính của công ty

Hỗ trợ giải đáp các câu hỏi liên quan đến thuế từ các bên liên quan

Có từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế (ưu tiên từng làm công ty dịch vụ, agency hoặc Thương Mại Điện Tử.

Hiểu biết vững về luật thuế hiện hành, đặc biệt là thuế TNCN khi làm việc với KOLs/KOCs.

Kỹ năng làm việc với chứng từ, hóa đơn, khai báo thuế qua HTKK, eTax, phần mềm kế toán Misa, Fast.

Tỉ mỉ, có trách nhiệm, bảo mật thông tin, sẵn sàng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban khác.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với hợp đồng dịch vụ và thanh toán trong các chiến dịch truyền thông.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN 3BROTHERS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-15tr + Phụ cấp ăn trưa + Phụ cấp tiền giữ xe + Phụ cấp Làm đẹp + Trà chiều + Phụ cấp Chị em (nghỉ hưởng nguyên lương 90 phút/tháng hoặc không nghỉ được quy thành 90 phút lương 150%)

Thử việc 2 tháng: 85% LCB + 100% Phụ cấp

BHXH 100% theo quy định, chế độ hiếu hỉ, lễ tết, nghỉ phép …

Môi trường trẻ, năng động, nhiều hoạt động hàng tuần, hàng tháng

Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực, cống hiến thành tích tốt

Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ cùng công ty

Có quy trình và cơ hội thăng tiến tốt

