Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN 3BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN 3BROTHERS
- Hồ Chí Minh: 39B, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây,, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra chứng từ, hóa đơn đầu ra – đầu vào, đảm bảo tính hợp lệ – hợp pháp theo quy định thuế.
Hạch toán chi phí, doanh thu từ các dự án hợp tác với KOLs/KOCs, nhãn hàng, agency đối tác.
Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý (GTGT, TNCN, TNDN...) và nộp tờ khai đúng hạn.
Lập hóa đơn GTGT hằng ngày
Lập báo cáo về hoạt động kinh doanh nội bộ, khách hàng, Talent của công ty theo yêu cầu của ban giám đốc
Theo dõi công nợ thu – chi, thực hiện thanh toán và đối chiếu với nhà cung cấp, đối tác KOL.
Làm việc với cơ quan thuế khi cần, hỗ trợ quyết toán thuế.
Phối hợp kiểm tra – rà soát hợp đồng dịch vụ, đặc biệt là các hợp đồng KOLs/KOCs để đảm bảo tuân thủ quy định thuế TNCN và các loại phí liên quan.
Tạo mã số thuế cho KOL để phục vụ chứng từ TNCN của KOLs/KOC
Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế cho các phòng ban trong công ty.
Tư vấn giải đáp thắc liên quan đến hoạt động tài chính của công ty
Hỗ trợ giải đáp các câu hỏi liên quan đến thuế từ các bên liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết vững về luật thuế hiện hành, đặc biệt là thuế TNCN khi làm việc với KOLs/KOCs.
Kỹ năng làm việc với chứng từ, hóa đơn, khai báo thuế qua HTKK, eTax, phần mềm kế toán Misa, Fast.
Tỉ mỉ, có trách nhiệm, bảo mật thông tin, sẵn sàng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban khác.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với hợp đồng dịch vụ và thanh toán trong các chiến dịch truyền thông.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN 3BROTHERS Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng: 85% LCB + 100% Phụ cấp
BHXH 100% theo quy định, chế độ hiếu hỉ, lễ tết, nghỉ phép …
Môi trường trẻ, năng động, nhiều hoạt động hàng tuần, hàng tháng
Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực, cống hiến thành tích tốt
Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ cùng công ty
Có quy trình và cơ hội thăng tiến tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN 3BROTHERS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
