Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP LIMIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 302/28 Nguyễn Thị Ngâu, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công tác kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, ...)

Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán liên quan đến thuế.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế trên phần mềm kế toán.

Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán thuế của công ty.

Theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách thuế.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến thuế.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: 27 - 45

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.

Nắm vững các quy định của pháp luật về thuế.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast, ...) và phần mềm văn phòng (Word, Excel).

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.

Khả năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP LIMIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 15.000.000 (Thỏa thuận)

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP LIMIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin