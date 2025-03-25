Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307C Lê Văn Lương, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác kê khai thuế định kỳ (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân) theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo việc lập báo cáo tài chính liên quan đến thuế của công ty, đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu thuế đầu vào, đầu ra, theo dõi và quản lý các khoản thuế phải nộp.

Hỗ trợ và tư vấn cho các phòng ban trong công ty về các vấn đề thuế liên quan đến các dự án xây dựng cảnh quan, thiết kế và thi công sân vườn.

Phối hợp với các cơ quan thuế trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, kiểm tra, đối chiếu và giải trình các vấn đề thuế khi có yêu cầu.

Cập nhật và theo dõi các thay đổi trong chính sách, luật thuế để áp dụng kịp thời và đúng quy định cho công ty.

Kiểm tra các chứng từ, hợp đồng và các giao dịch phát sinh để đảm bảo tuân thủ quy định về thuế.

Lập và nộp các báo cáo thuế theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước.

Thực hiện công tác quyết toán thuế cuối năm, phối hợp với kiểm toán và các đơn vị liên quan.

Hỗ trợ công ty trong việc tối ưu hóa chi phí thuế, nâng cao hiệu quả công tác thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Thuế hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, cảnh quan, sân vườn.

Nắm vững các quy định về thuế, pháp luật về thuế hiện hành.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng).

Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao, đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn.

Tại Công ty TNHH J.G Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận phù hợp với mong muốn và năng lực bản thân.

Được hưởng lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo chính sách Công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước (tham gia BHXH, BHYT, BHTN full lương).

Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH J.G

