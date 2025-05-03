Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên
- Hồ Chí Minh:
- 82 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Kiểm tra và đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán, hóa đơn đầu vào – đầu ra.
Lập và nộp các tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài, báo cáo hóa đơn... theo đúng quy định.
Làm việc, giải trình và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế hoặc vị trí tương đương.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng phân tích số liệu và giải quyết vấn đề tốt.
Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu suất hoặc KPI.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
