Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 82 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Kiểm tra và đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán, hóa đơn đầu vào – đầu ra.

Lập và nộp các tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài, báo cáo hóa đơn... theo đúng quy định.

Làm việc, giải trình và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế hoặc vị trí tương đương.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng phân tích số liệu và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực (thường từ 11–15 triệu/tháng trở lên)

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu suất hoặc KPI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên

