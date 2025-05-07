Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Đông Tây Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land
- Hồ Chí Minh: 192 Trần Não, P.An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phụ trách kê khai, nộp thuế cho các công ty thành viên
Kiểm tra báo cáo của các công ty thành viên.
Tập hợp, thu thập chứng từ kế toán (hóa đơn, hợp đồng, bảng báo giá..) làm căn cứ kê khai, hạch toán lên sổ kế toán .
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn.
Cân đối đầu vào – đầu ra hàng tháng, hàng quý để báo cáo quản lý trực tiếp.
Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Lập tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý .
Kiểm tra, cân đối số liệu hàng tháng báo cáo Kế toán trưởng trước khi lên nộp tờ khai thuế.
Lập các báo cáo tài chính hàng năm.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp, Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
3 năm
Thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm có liên quan đến nghiệp vụ Kế toán
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Bất động sản là một lợi thế.
Thành thạo vi tính văn phòng (Đặc biệt là Excel)
Chịu được áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ
Nắm rõ các quy định về thuế, kế toán
Cẩn thận, siêng năng, cầu tiến trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi: BHXH, lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết,…, teambuilding hàng năm và các sự kiện nội bộ khác.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Làm việc trong môi trường năng động.
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI