Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Đông Tây Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Đông Tây Land
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 192 Trần Não, P.An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phụ trách kê khai, nộp thuế cho các công ty thành viên
Kiểm tra báo cáo của các công ty thành viên.
Tập hợp, thu thập chứng từ kế toán (hóa đơn, hợp đồng, bảng báo giá..) làm căn cứ kê khai, hạch toán lên sổ kế toán .
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn.
Cân đối đầu vào – đầu ra hàng tháng, hàng quý để báo cáo quản lý trực tiếp.
Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Lập tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý .
Kiểm tra, cân đối số liệu hàng tháng báo cáo Kế toán trưởng trước khi lên nộp tờ khai thuế.
Lập các báo cáo tài chính hàng năm.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên thuộc ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
3 năm
Thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm có liên quan đến nghiệp vụ Kế toán
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Bất động sản là một lợi thế.
Thành thạo vi tính văn phòng (Đặc biệt là Excel)
Chịu được áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ
Nắm rõ các quy định về thuế, kế toán
Cẩn thận, siêng năng, cầu tiến trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Chế độ phúc lợi: BHXH, lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết,…, teambuilding hàng năm và các sự kiện nội bộ khác.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Làm việc trong môi trường năng động.
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Đông Tây Building, Số 192 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

