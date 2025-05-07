Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Đông Tây Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 192 Trần Não, P.An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Phụ trách kê khai, nộp thuế cho các công ty thành viên

Kiểm tra báo cáo của các công ty thành viên.

Tập hợp, thu thập chứng từ kế toán (hóa đơn, hợp đồng, bảng báo giá..) làm căn cứ kê khai, hạch toán lên sổ kế toán .

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn.

Cân đối đầu vào – đầu ra hàng tháng, hàng quý để báo cáo quản lý trực tiếp.

Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lập tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý .

Kiểm tra, cân đối số liệu hàng tháng báo cáo Kế toán trưởng trước khi lên nộp tờ khai thuế.

Lập các báo cáo tài chính hàng năm.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp, Ban Giám đốc.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên thuộc ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo phần mềm Misa hoặc các phần mềm có liên quan đến nghiệp vụ Kế toán

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Bất động sản là một lợi thế.

Thành thạo vi tính văn phòng (Đặc biệt là Excel)

Chịu được áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ

Nắm rõ các quy định về thuế, kế toán

Cẩn thận, siêng năng, cầu tiến trong công việc

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Chế độ phúc lợi: BHXH, lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết,…, teambuilding hàng năm và các sự kiện nội bộ khác.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Làm việc trong môi trường năng động.

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

