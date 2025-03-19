Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO ĐỔI GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁP VFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO ĐỔI GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁP VFE
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO ĐỔI GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁP VFE

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO ĐỔI GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁP VFE

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 506/15/24 đường 3 tháng 2, Quận 10, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Hạch toán, đối chiếu toàn bộ nghiệp vụ phát sinh: Hóa đơn, chứng từ, ngân hàng...lên phần mềm kế toán.
Phối hợp cùng kế toán nội bộ, các phòng ban liên quan... xử lý hoàn thiện hồ sơ thanh toán.
Xử lý, giải đáp hồ sơ thuế từ các phòng ban: Hợp đồng, văn bản giấy tờ, điều kiện thanh toán…
Định kỳ hàng tháng tập hợp chứng từ phát sinh để thực hiện các tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý…
Xuất hoá đơn theo quy định.
Đề xuất, thực hiện cân đối đầu ra đầu vào hợp lý, hợp lệ.
Xử lý các bộ vay, hồ sơ…với ngân hàng, các tối tác khác khi cần thiết.
Thực hiện lập báo cáo tài chính theo quy định hiện hành theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.
Phối hợp giải trình, báo cáo các cơ quan ban ngành khi cần thiết…
Cập nhật các thông tư, nghị định mới đào tạo tại các phòng ban liên quan.
Hướng dẫn công việc cho nhân viên cấp dưới, nhân viên mới của bộ phận.
Thực hiện in, lưu trữ chứng từ một cách khoa học và logic theo quy định.
Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng hoặc Ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán - Tài chính.
Có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm ở vị trí tương đương.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, khả năng phân tích tổng hợp, báo cáo thuế.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng.
Cẩn thận, trung thực có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO ĐỔI GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁP VFE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 triệu - 14 triệu + Thưởng.
Lương tháng 13 theo hiệu quả công việc; thưởng các ngày lễ, tết…
Hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định nhà nước.
Nghỉ các ngày lễ, nghỉ phép theo quy định.
Ăn trưa tại công ty, thời gian relax 40phút/ngày, du lịch/teambuilding, party, thể thao...
14 ngày phép/năm (12 ngày phép năm + 01 ngày sinh nhật + 01 ngày Quốc Khánh Pháp).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO ĐỔI GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁP VFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO ĐỔI GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁP VFE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 7/71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

