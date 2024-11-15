Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng-Nội Thất Xanh làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - 15 Lê Quang Định, Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu.

- Theo dõi, báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty .

- Phối hợp với kế toán tổng hợp quản trị, đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở, giữa báo cáo với quyết toán.

- Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án mới. Đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

- Lập báo các cáo tổng hợp thuế theo định kỳ, hoặc khi đột xuất.

- Lập bảng kê danh sách lưu trữ. Bảo quản hóa đơn thuế GTGT, thứ tự số quyển không để thất thoát hay hư hỏng

- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế.

- Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và nộp ngân sách.

- Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn.

- Chi tiết thêm sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành: Kế toán tài chính doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

- Biết sử dụng các phần mềm kế toán liên quan. Biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế.

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, phân tích và tổng hợp.

- Có trách nhiệm với công việc, làm việc nghiêm túc, cẩn thận, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo.

- Có khả năng hoàn thành công việc theo kế hoạch, tiến độ đã lập ra, đã thống nhất

- Biết sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng: Window, MS office (Word, Excel, Power point, Outlook...)

- Xác định gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng-Nội Thất Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7-10tr VNĐ ( tùy theo năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

- Lương tháng 13 .

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của nhà nước

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng-Nội Thất Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin