Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng-Nội Thất Xanh làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng-Nội Thất Xanh
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng-Nội Thất Xanh

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng-Nội Thất Xanh

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- 15 Lê Quang Định, Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu.
- Theo dõi, báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty .
- Phối hợp với kế toán tổng hợp quản trị, đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở, giữa báo cáo với quyết toán.
- Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án mới. Đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
- Lập báo các cáo tổng hợp thuế theo định kỳ, hoặc khi đột xuất.
- Lập bảng kê danh sách lưu trữ. Bảo quản hóa đơn thuế GTGT, thứ tự số quyển không để thất thoát hay hư hỏng
- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế.
- Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và nộp ngân sách.
- Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn.
- Chi tiết thêm sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành: Kế toán tài chính doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
- Biết sử dụng các phần mềm kế toán liên quan. Biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế.
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, phân tích và tổng hợp.
- Có trách nhiệm với công việc, làm việc nghiêm túc, cẩn thận, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo.
- Có khả năng hoàn thành công việc theo kế hoạch, tiến độ đã lập ra, đã thống nhất
- Biết sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng: Window, MS office (Word, Excel, Power point, Outlook...)
- Xác định gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng-Nội Thất Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7-10tr VNĐ ( tùy theo năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Lương tháng 13 .
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của nhà nước
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng-Nội Thất Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng-Nội Thất Xanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng-Nội Thất Xanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15 Lê Quang Định, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

