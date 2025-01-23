Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/03/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Long Thành, Đồng Nai

- Bien Hoa, Đồng Nai

- Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa

- Vũng Tàu, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc tại KCN Nhơn Trạch 3, giai đoạn 1, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai (Có xe đưa đón từ Biên Hòa)
- Nhập dữ liệu thuế (hóa đơn, sổ phụ, chi phí…), cân đối chi phí
- Làm báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, báo cáo tài chính
- Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện giải trình số liệu khi có phát sinh
- Phối hợp với bộ phận quản lý, lưu trữ hồ sơ - chứng từ theo quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tôt nghiệp cao đắng trở lên các chuyên ngành liên quan
- Trên 1 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán thuế
- Am hiểu luật thuế
- Tiếng Trung cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp thâm niên, phụ cấp khác
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24
- Thưởng hiệu suất hàng tháng từ 500k - 1 triệu
- Các đãi ngộ: nghỉ lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

