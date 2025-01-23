Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
- Đồng Nai:
- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Long Thành, Đồng Nai
- Bien Hoa, Đồng Nai
- Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa
- Vũng Tàu, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc tại KCN Nhơn Trạch 3, giai đoạn 1, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai (Có xe đưa đón từ Biên Hòa)
- Nhập dữ liệu thuế (hóa đơn, sổ phụ, chi phí…), cân đối chi phí
- Làm báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, báo cáo tài chính
- Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện giải trình số liệu khi có phát sinh
- Phối hợp với bộ phận quản lý, lưu trữ hồ sơ - chứng từ theo quy định
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trên 1 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán thuế
- Am hiểu luật thuế
- Tiếng Trung cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24
- Thưởng hiệu suất hàng tháng từ 500k - 1 triệu
- Các đãi ngộ: nghỉ lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI