Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Long Thành, Đồng Nai - Bien Hoa, Đồng Nai - Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Huyện Nhơn Trạch

Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc tại KCN Nhơn Trạch 3, giai đoạn 1, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai (Có xe đưa đón từ Biên Hòa)

- Nhập dữ liệu thuế (hóa đơn, sổ phụ, chi phí…), cân đối chi phí

- Làm báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, báo cáo tài chính

- Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện giải trình số liệu khi có phát sinh

- Phối hợp với bộ phận quản lý, lưu trữ hồ sơ - chứng từ theo quy định

- Tôt nghiệp cao đắng trở lên các chuyên ngành liên quan

- Trên 1 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán thuế

- Am hiểu luật thuế

- Tiếng Trung cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp thâm niên, phụ cấp khác

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24

- Thưởng hiệu suất hàng tháng từ 500k - 1 triệu

- Các đãi ngộ: nghỉ lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ, ...

