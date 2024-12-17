Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Kế toán thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Lô E187, E163, E161 Shophouse Châu Âu, P. Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh., Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật hóa đơn đầu vào, đầu ra theo ngày, theo tháng
- Lập tờ khai GTGT, Thuế TNCN theo quý
- Hạch toán lương, bảo hiểm, các chi phí liên quan
- Cập nhật Tài khoản ngân hàng công ty
- Hoàn Thiện các giấy tờ, hồ sơ liên quan tới chi phí đưa vào
- Cuối năm, lên BCTC , xuất chứng từ khấu trừ TNCN.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ dưới 36 tuổi.
- Kinh nghiệm: từ 02 năm trở lên làm kế toán thuế
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công ty bất động sản, công ty dịch vụ kế toán
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu trong công việc;
- Giao tiếp hoạt bát, nhanh nhẹn. Có tư duy logic;
- Xử lý tình huống tốt;
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;
- Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng + Hỗ trợ khác ( Nếu có)
- Được hưởng % theo giao dịch thành công của phòng kinh doanh
- Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch 1-2 lần/năm
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động
- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, lô E187 khu Shophouse Châu âu, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thue-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-quang-ninh-job269604
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 182 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 21 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 231 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 220 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Quảng Ninh Còn 92 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 92 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 182 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ DUY TÂN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ DUY TÂN
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm