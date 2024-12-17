Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Lô E187, E163, E161 Shophouse Châu Âu, P. Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh., Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật hóa đơn đầu vào, đầu ra theo ngày, theo tháng

- Lập tờ khai GTGT, Thuế TNCN theo quý

- Hạch toán lương, bảo hiểm, các chi phí liên quan

- Cập nhật Tài khoản ngân hàng công ty

- Hoàn Thiện các giấy tờ, hồ sơ liên quan tới chi phí đưa vào

- Cuối năm, lên BCTC , xuất chứng từ khấu trừ TNCN.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ dưới 36 tuổi.

- Kinh nghiệm: từ 02 năm trở lên làm kế toán thuế

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công ty bất động sản, công ty dịch vụ kế toán

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu trong công việc;

- Giao tiếp hoạt bát, nhanh nhẹn. Có tư duy logic;

- Xử lý tình huống tốt;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;

- Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng + Hỗ trợ khác ( Nếu có)

- Được hưởng % theo giao dịch thành công của phòng kinh doanh

- Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch 1-2 lần/năm

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động

- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

