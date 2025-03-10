Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8 lô 2 ngõ 217 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
- Tính lương, thưởng cho nhân viên.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận và các định khoản phát sinh, cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Hạch toán thu - chi, giao dịch ngân hàng.
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán.
- Lập và gửi các báo cáo thuế hàng quý, các báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ hàng tháng quý năm
- Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế khi có phát sinh.Chịu trách nhiệm giải trình và đón tiếp đoàn kiểm tra khi quyết toán thuế.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Chuyên ngành Kế toán – Tài chính hoặc chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.
- Hiểu biết các nghiệp vụ Kế toán.
- Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Kế toán (Ifinance, Misa) và tin học văn phòng.
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản (10-13 triệu/tháng + PC)
- Được hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành.
- Được hưởng lương tháng thứ 13, được nghỉ 12 ngày có lương/năm.
- Được cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ.
- Được tăng 5% lương định kỳ hằng năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động được cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại.
- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

