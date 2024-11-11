Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Century Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Căn 21, Louis 17, Khu Đô Thị Hoàng Văn Thụ, Yên Sở, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nhập liệu vào phần mềm kế toán kịp thời, đúng quy định.

- Thu thập, xử lý, kiểm tra về tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào và cập nhật lên phần mềm.

- Tổng hợp, viết hóa đơn đầu ra cho các đơn hàng.

- Đối chiếu công nợ của các nhà cung cấp, làm đề nghị thanh toán và công nợ phải thu khách hàng.

- Lên số liệu, lập BCTC và các tờ khai định kỳ Quý, Năm

- Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp

- Ưu tiên ứng viên từng làm việc cho các công ty về văn phòng phẩm hoặc công ty có nhiều loại mặt hàng là 1 lợi thế.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm misa

- Nhanh nhẹn, có khả năng thích ứng nhanh trong công việc và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Century Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-15 triệu

Tham gia BHXH... đầy đủ theo quy định luật lao động

Thưởng lễ, tết theo quy định

Các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Century Hoàng Minh

