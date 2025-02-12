Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Hion làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 ngõ 86 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tính thù lao/thu nhập của hệ thống thành viên theo biểu mẫu và chính sách quy định

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công nợ, thuế GTGT, nghiệp vụ khác

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh

Đối soát, theo dõi công nợ với các hãng vận chuyển, với bên thứ 3

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của các chứng từ thanh toán

Lập báo cáo tài chính tháng, quý, nămLập báo cáo Thuế (GTGT, TNDN, thuế nhà thầu) định kỳ

Tham gia giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng Kế toán

Lưu trữ chứng từ kế toán khoa học, hợp lý.

Môi trường làm việc siêu siêu nice. Sếp rất tâm lý, đồng nghiệp cởi mở thân thiện, luôn sẵn sàng phối hợp trong công việc. Quan trọng là tất cả vô cùng mặn mòi :))

Công việc thú vị, có nhiều cơ hội để phát triển và học hỏi thêm kỹ năng về tính toán và các công cụ liên quan (excel, google sheet, amis, affiliate,...), vì luôn có cấp trên đồng hành lắng nghe nhu cầu để cùng xây dựng quy trình, mẫu biểu làm việc

Công ty có nhiều nhiều sản phẩm đa dạng và gần gũi với đời sống, anh chị em trong công ty sẽ luôn là những người đầu tiên nắm deal hời để có thể mua với giá mà không phải ai cũng mua được.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kế toán,kiểm toán, tài chính

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Sử dụng máy tính thành thạo (tin học văn phòng Words, Excel, phần mềm kế toán Misa)

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty bảo hiểm phi nhân thọ và biết sử dụng các phần mềm bán hàng như Ladi, Sapo, nhanh, haravan, ...

Nhận các ưu đãi khi mua hàng nội bộ: bảo hiểm, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Tham gia các hoạt động gắn kết và well-being: Company events, các CLB, Workshop về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần ...

