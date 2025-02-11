Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9.Tòa nhà Handico, Đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán tổng hợp

Quản lý và kiểm soát thu hồi công nợ phải thu, phải trả

Phân tích, đánh giá tình hình quản lý dòng tiền, kinh phí thuộc phần hành, phần việc phụ trách.

Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, quy chế chi tiêu nội bộ

Lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị và báo cáo khác hàng ngày hoặc định kỳ theo sự phân công từng phần việc kế toán

Thực hiện các bước theo quy trình đề ra và chỉ đạo từ cấp trên

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Có kỹ năng đọc và phân tích dữ liệu

Tổ chức và sắp xếp công việc hợp lý

Tư duy phản biện

Khả năng chịu áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Là một sân chơi đủ phạm vi và khía cạnh hoạt động cho một người làm nhân sự yêu nghề

Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng

Nhiều cơ hội thăng tiến

Làm việc trực tiếp với cấp trên tần suất thường xuyên và là người rất chú trọng đến khía cạnh nhân sự trong doanh nghiệp, luôn tạo điều kiện và khuyến khích cho các ý tưởng sáng tạo và có chiều sâu

Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, phụ cấp gửi xe theo chính sách công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

