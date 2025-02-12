Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Vực Lotter Kim Mã, Ba Đình, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xuất hóa đơn
- Nhập liệu chứng từ
- Thanh toán - thu hồi công nợ
- Lập và theo dõi HĐLĐ, BHXH
- Lập các báo cáo theo yêu cầu của BGĐ
- Đến các cơ quan hữu quan thực hiện công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, Power Point)
- Cẩn trọng, trung thực, chính xác.
- Nhanh nhẹn, năng động.

Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 8 - 10 triệu ( thỏa thuận khi phỏng vấn )
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động.
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Thưởng hàng năm các ngày lễ, tết, tháng lương thứ 13.
- Cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
- Được training sau khi nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 11 đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

