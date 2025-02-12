Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Vực Lotter Kim Mã, Ba Đình, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xuất hóa đơn

- Nhập liệu chứng từ

- Thanh toán - thu hồi công nợ

- Lập và theo dõi HĐLĐ, BHXH

- Lập các báo cáo theo yêu cầu của BGĐ

- Đến các cơ quan hữu quan thực hiện công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, Power Point)

- Cẩn trọng, trung thực, chính xác.

- Nhanh nhẹn, năng động.

Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 8 - 10 triệu ( thỏa thuận khi phỏng vấn )

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động.

- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Thưởng hàng năm các ngày lễ, tết, tháng lương thứ 13.

- Cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

- Được training sau khi nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

