Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 121B Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Xuất hóa đơn GTGT.

2. Quản lý hoạt động thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

3. Làm hồ sơ thanh toán quốc tế

4. Chuẩn bị chứng từ nhập khẩu

5. Quản lý tồn kho sổ nội bộ mảng thương mại

6. Kiểm tra, đối chiếu các số liệu và hồ sơ của bên thương mại.

7. Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên

8.Quản lý và lưu trữ chứng từ

9.Kiểm soát chi phí hợp lý hợp lệ

10.Hỗ trợ kế toán trưởng xây dựng và hoàn thiện sổ sách nội bộ trên phần mềm Misa.

11.Các công việc khác theo chỉ đạo và hướng dẫn của kế toán trưởng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học kinh tế có chuyên ngành kế toán, tài chính, ngoại thương

- Từ 25-37 tuổi

- Cẩn thận, ham học hỏi, chăm chỉ, không ngại việc

- Sử dụng thành thạo MS Office/Phần mềm kế toán Misa

- Có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán và có năng lực nghiệp vụ kế toán

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thương mại, dịch vụ, nhập khẩu

Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Được xét nâng lương định kỳ hàng năm

- Thưởng các dịp lễ tết hàng năm (30/4, 2/9...) thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch theo quy định của Công ty.

- Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN đóng đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.

- Các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ mát hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

