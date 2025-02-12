Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 183 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng. Lập, tạo lệnh UNC thanh toán phát sinh thường xuyên hàng ngày.

Theo dõi, quản lý và lập hồ sơ hạn mức với các ngân hàng theo hướng dẫn của KTT. Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.

Hạch toán, theo dõi, đối chiếu với hãng tất cả các khoản hỗ trợ, claim và thưởng tháng, quý, năm.

Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải trả nhà cung cấp: Nhận, kiểm tra và hạch toán hóa đơn GTGT mua vào của NCC , đối chiếu số liệu giữa chi tiết, tổng hợp đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời về số phát sinh, thời hạn phải trả và đối chiếu hàng tháng từng nhà cung cấp & Lập biên bản đối chiếu và đối trừ công nợ với NCC định kỳ quý.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, rà soát, kiểm soát đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ chứng từ

Xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng theo các chương trình khuyến mại đăng ký sở công thương.

Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo quản trị phân tích khác theo yêu cầu của BLĐ.

Thực hiện các công việc khác phát sinh do Kế toán trưởng hoặc Tổng giám đốc giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghệp Đại học chính quy, chuyên ngành kế toán...

Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm cao với công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu rõ quy định pháp luật về Thuế

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, ưu tiên biết phần mềm Cyber

Có khả năng tư duy, sáng tạo, linh hoạt và chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần ô tô con đường mới Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh. Thu nhập trung bình từ 10-15 triệu /1 tháng.

Đánh giá công việc thông qua các tiêu chí đánh giá KPI Theo quy chế của công ty, theo quyết định của BGĐ

Tham gia BHYT, BHXH sau 02 tháng thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ô tô con đường mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.