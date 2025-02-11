Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Savvycom
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty CP Savvycom

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Savvycom

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sảnh B, tòa Skypark, Số 3 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, đối chiếu số liệu các định khoản phát sinh; hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
Lập tờ khai thuế hàng quý, báo cáo tài chính định kỳ theo quý, năm
Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách, chứng từ hàng tháng.
Theo dõi và quản lý công nợ toàn công ty.
Thực hiện các giao dịch trực tiếp với Ngân hàng, cơ quan thuế; cung cấp hồ sơ số liệu cho cơ quan liên quan theo yêu cầu.
Phối hợp với các kế toán viên và các bộ phận khác, lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của công ty, thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Tập hợp lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
Đào tạo, hướng dẫn công việc cho kế toán thực tập nếu có
Thực hiện một số công việc khác liên quan kế toán theo phân công của KTT.
Chịu trách nhiệm kết quả công việc đảm nhận và báo cáo cho KTT
Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Kế toán các trường như Học viện tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân hoặc tương đương, có định hướng làm việc lâu dài trong lĩnh vực tài chính – kế toán.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT- Phần mềm.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, thông tư, nghị định hướng dẫn về thuế, chế độ kế toán
Kỹ năng làm việc độc lập tốt
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc
Khả năng phân tích tổng hợp và viết báo cáo
Tích cực tìm tòi, ham học hỏi
Khéo léo, tế nhị trong giao tiếp
Sử dụng thành thạo Word, Excel

Tại Công ty CP Savvycom Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường cởi mở, thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Hưởng các quyền lợi đặc biệt như: tiệc trà hàng ngày, câu lạc bộ (tiếng Anh, gym, bơi lội, bóng đá...), các hoạt động ngoại khóa, picnic, du lịch...
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Đánh giá hiệu quả công việc và xét tăng lương 2 lần/năm.
Lương thưởng cạnh tranh; được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (Thứ 2 – Thứ 6).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tháp B Skypark, số 3 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu

