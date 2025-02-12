Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16B Lê Duẩn, phường Điện Biên, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc kế toán và tài chính của PDDC gồm Các công việc sau:

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán/tài chính/thuế hiện hành, kiểm tra việc tuân thủ quy định thanh toán của công ty.

- Báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN).

- Lập báo cáo tài chính.

- Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu quản lý của KTT và Ban Giám Đốc.

- Lập các báo cáo gửi các cơ quan hữu quan theo quy định.

- In sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định.

- Trực tiếp làm việc và xử lý liên quan đến Thuế, cơ quan thuế khi có phát sinh.

- Thực hiện tính lương, đóng BHXH cho cán bộ, nhân viên công ty.

- Phối hợp với Quản lý dự án thực hiện xây dựng dự toán, hạch toán chi phí, chuẩn bị chứng từ thanh toán

- Các công việc khác do Ban Giám đốc phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đào tạo: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

- Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm làm việc trở lên.

- Kỹ năng: Có kỹ năng giao tiếp; có tinh thần học hỏi, nghiêm túc trong công việc và chịu được áp lực cao, thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên khả năng sử dụng Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Hình thức HĐ: Hợp đồng lao động có thời hạn

- Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, có thể làm thêm hoặc đi công tác vào cuối tuần hoặc ngày lễ theo yêu cầu công việc thực tế (sẽ được tính thời gian làm thêm giờ theo quy định của Luật lao động).

- Mức lương: Thỏa thuận.

- Chế độ khác: BHXH, Y tế, ... theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG

