Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách.

Lập mẫu báo cáo, tài liệu, giấy tờ, quản lý hệ thống, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ.

Xây dựng quy trình, phương pháp tính giá thành sản phẩm nhập khẩu, hàng hóa mua vào, tính giá bán, thẩm định chính sách bán hàng, tính lỗ lãi, điểm hòa vốn và doanh số mục tiêu phát triển của từng kênh bán hàng.

Xây dựng / thẩm định các chính sách lương và bảo hiểm của nhân viên trong công ty.

Cân đối doanh thu chi phí thuế phù hợp.

Lập – trình bày BCTC, cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình cho cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng.

Triển khai và thực hiện việc quyết toán thuế khi cơ quan chức năng yêu cầu theo quy định.

Theo dõi và quản lý công nợ của nhà cung cấp, đại lý, chi nhánh, khách hàng,...

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ; độ tuổi từ 30 trở lên, đã có gia đình;

Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp trong các công ty XNK, mua bán Thương mại

Đã có kinh nghiệm ít nhất từ 01 năm làm kế toán tổng hợp tại các công ty kinh doanh online trên kênh Facebook & các sàn TMĐT như Tik Tok, Shoppe, Lazada...

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng + Lương trách nhiệm + Phụ cấp ăn trưa, gửi xe, điện thoại

Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.

Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin