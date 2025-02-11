Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Mầm Nhỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 ngõ 18 Tây Kết, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Kiểm tra đối chiếu số liệu thu chi nội bộ, nghiệp vụ phát sinh

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế

- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty

- Kết hợp cùng Kế toán trưởng lập báo cáo tài chính năm

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính,...

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực bán lẻ

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast...), Word, Excel...

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Công ty TNHH Mầm Nhỏ

- Lương cơ bản: 9– 11 triệu + Thưởng doanh thu (theo tình hình kinh doanh)

- Thời gian làm việc: 8h30-12h và 13:30-18h từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/ tháng

- Đảm bảo chế độ theo Luật lao động: BHXH, BHYT, nghỉ phép, thai sản,...

- Review lương hàng năm.

- Có nhiều quyền lợi cho bản thân và gia đình trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển

