Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Vườn Ảnh Điểm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vườn Ảnh Điểm
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Vườn Ảnh Điểm

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 28 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm
- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm
- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê…
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương
- Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm là lợi thế
- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế.
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại Công Ty Cổ Phần Vườn Ảnh Điểm Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia chương trình đào tạo đội ngũ quản lý tiềm năng
- Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn
- Team building hằng năm và các chương trình nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vườn Ảnh Điểm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vườn Ảnh Điểm

Công Ty Cổ Phần Vườn Ảnh Điểm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 109B Hoang Hoa Tham Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

