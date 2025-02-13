Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH OTOTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 54/8, Hẻm 54 Quốc lộ 13 Cũ, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp cho công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại (bán lẻ, bán sỉ, đơn vị phân phối đại diện hãng)

Nhập lệnh lên phần mềm và nhập hóa đơn chứng từ lên phần mềm MISA, Kiot Việt.

Kiểm soát chi phí và doanh thu của công ty, quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản thanh toán

Giải quyết chế độ BHXH cho nhân sự trong công ty (tăng giảm nhân sự, thai sản, ốm đau,…)

Xuất hóa đơn VAT (hóa đơn bán hàng, chiết khấu thương mại, hóa đơn sàn TMĐT)

Kiểm tra, đối chiếu công nợ khách hàng

Theo dõi và đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan nhằm giúp cho dữ liệu kế toán được chính xác và liền mạch

Lập các báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm)

Lập kế hoạch ngân sách dự thu, dự chi cho ban giám đốc (hàng quý, năm)

Cập nhật liên tục và tuân thủ các quy định về kế toán, thuế hiện hành của Nhà nước

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của kế toán trưởng

Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt

Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, ham học hỏi

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm ở vị trí kế toán tổng hợp, kế toán nội bộ hoặc tương đương

Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng được phần mềm Microsoft Office, đặc biệt là Excel.

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô, garage, bảo dưỡng xe,...là một lợi thế

Tại Công ty TNHH OTOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc

Chế độ nghỉ phép, nghỉ bệnh theo quy định của Luật lao động

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Phụ cấp ăn trưa (30.000 vnđ/ngày)

Nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút (linh động thời gian off, chủ yếu hoàn thành công việc)

Được cấp đồng phục, máy tính, laptop, smartphone...phục vụ công việc

Xét tăng lương định kỳ hoặc theo hiệu quả công việc

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, đôị ngũ trẻ

Cơ hội được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao

