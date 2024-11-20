Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Actr làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Lô 37 - 7b, 37 - 8, 37 - 9b, 37 - 14b, 37 - 15, 37 - 16b, 41 - 15b, 41 - 16b - Xã Phước Đông - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh., Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả Công việc

Mô tả công việc:

+ Kiểm tra và ghi sổ các khoản báo phí của bộ phận nghiệp vụ

+ Hạch toán ghi sổ lương, BHXH liên quan

+ Hạch toán theo dõi khoản tạm ứng

+ Phối hợp với kế toán trưởng cung cấp tài liệu cho đơn vị kiểm toán

+ Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên nếu có

+ Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan

2. Nắm vững chuẩn mực kế toán Việt Nam và có kiến thức liên quan về thuế

3. Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng liên quan

4. Có khả năng giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh

5. Làm việc có tổ chức, có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt và khả năng giải quyết công việc một cách độc lập

6.Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực, kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần đồng đội.

7.Sức khỏe tốt

8.Có ý thức, phẩm chất đạo đức tốt

9.Có nguyên tắc vững vàng, cẩn thận tỉ mỉ, tư duy rõ ràng

* Quyền lợi ứng viên:

- Kí túc xá nhân viên (trang bị máy lạnh, nệm, tủ lạnh)

- Chuyến xe về TP.HCM vào cuối tuần

- Phụ cấp điện thoại 200.000 VNĐ/tháng

- Phụ cấp giao thông 300.000 VNĐ/tháng

- Cung cấp bữa ăn giữa ca hàng ngày

- Cấp phát đồ bảo hộ hàng năm

- Chế độ làm việc: 8 tiếng / ngày, tháng nghỉ 4 ngày. Thời gian làm việc: 7h30-17h00 (buổi trưa được nghỉ 1.5h)

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Có cơ hội đi đào tạo tại Trung Quốc và làm việc tại nước ngoài

- Thưởng thâm niên, thưởng giữa năm, thưởng cuối năm

- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty

- Phát quà và tổ chức tiệc sinh nhật tập thể

- Phát quà vào các dịp lễ tết

- Tổ chức tiệc tất niên và đi tham quan cắm trại dã ngoại

- Hỗ trợ tiền xe về quê ăn tết

Tại Công Ty TNHH Actr Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Du lịch nước ngoài

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Actr

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin