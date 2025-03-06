Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa E, The Manor, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng, thanh quyết toán và báo cáo theo quy định của công ty
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho hàng hóa theo quy trình của công ty, chi phí vận hành, chi nhánh
- Kiểm soát doanh thu, chi phí phát sinh, TSCĐ, CCDC trong công ty
- Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi, hạch toán.
- Cập nhật và áp dụng các quy định, chính sách mới về tài chính, kế toán, thuế vào công việc hàng ngày
- Hỗ trợ công việc liên quan đến quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế và các tổ chức tài chính liên quan
- In sổ sách, chứng từ lưu trữ và bảo quản theo quy định
- Tham gia các công tác kiểm tra, kiểm kê tại công ty
- Thực hiện một số công việc của hành chính nhân sự: lưu trữ hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, BHXH.....
- Các công việc được giao bởi kế toán trưởng

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 2 - 3 năm ở ví trí tương đương (ưu tiên ứng viên đã làm về xuất nhập khẩu)
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
- Nắm vững về nghiệp vụ kế toán, pháp luật kế toán, thành thạo Excel, Word...
- Kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm tốt,
- Nhiệt tình, nhanh nhẹn trong công việc.
- Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ trong công việc.
- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi, có chí tiến thủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cơ bản: 12 -15 triệu/tháng hoặc thoả thuận.
– Thu nhập thêm theo mức độ hoàn thành KPI trong năm
– Chế độ phúc lợi khác: Nghỉ mát, lễ tết,... theo quy định công ty.
– BHXH: Theo luật lao động hiện hành.
– Chế độ đãi ngộ và thu nhập hấp dẫn
– Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 76 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

