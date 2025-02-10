Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng liệt - Hoàng mai - Hà nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Kiểm tra đối chiếu, cân đối số liệu và định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh

- Kiểm tra các chứng từ, báo cáo, thu chi, kiểm soát hồ sơ thanh toán đảm bảo tính chính xác và hợp lý theo đúng quy định hiện hành và tuân thủ pháp luật

- Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty

- Lên kế hoạch thu chi theo tháng, quý, năm

- Lập hồ sơ khai thuế GTGT, tạm tính thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ.

- Kiểm tra hồ sơ khai thuế TNCN và các loại thuế liên quan khác theo quy định

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh theo từng tháng, quý, năm

- Lập báo cáo giải trình chi tiết theo yêu cầu của Ban giám đốc

- Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu

- Kiểm soát và phối hợp thực hiện những công việc chuyên môn liên quan với các phòng ban khác

- Lưu giữ các chứng từ một cách có khoa học và an toàn

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính

- Nữ, yêu cầu từ 28 - 35 tuổi

- Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp/ Kế toán thuế

- Thành thạo tin học văn phòng

- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc

- Kỹ năng giải quyết tình huống, tổng hợp thông tin

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 12 - 16 triệu

- Được đóng BHYT & BHXH theo quy định của nhà nước

- Thưởng theo năng lực .

- Hưởng lương tháng thứ 13

- Du lịch, team building hàng năm

- Party hàng tháng

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax

