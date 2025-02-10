Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 31, Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1.Hỗ trợ xử lý đơn hàng xuất vào kênh siêu thị
Xuất hoá đơn, chứng từ khấu trừ thuế
Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của hoá đơn.
Kho: theo dõi date.
Tồn kho: Báo cáo thông tin hàng hoá hằng ngày
Công nợ : cập nhập phiếu xuất kho - nhập kho (từ siêu thị) - nắm lịch thanh toán của các đơn vị để đối chiếu công nợ với đối tác. Đôn thúc cùng kinh doanh thu hồi công nợ đúng hạn.
Tổng hợp : xử lý các vấn khi xảy ra phát sinh.
2.Nội bộ phòng kế toán
.Nội bộ phòng kế toán
Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán – thống kê, của công ty theo quy định.
Tham mưu với giám đốc tài chính về mảng thuế của công ty và phối hợp cùng với phòng kế toán hoàn tất các công việc được giao.
Thực hiện các công việc phát sinh được giao bởi người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 24 – 38 tuổi. Sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành tài chính, kế toán, kinh tế và các ngành liên quan.
Nắm vững các quy định về kế toán và đặc biệt về lĩnh vực thuế, các quy định, thông tư, chính sách về thuế và các nguyên tắc về hạch toán, định khoản kế toán.
Kỹ năng tính toán chính xác, tư duy logic, nhạy bén với con số. Có khả năng tập trung cao, chịu được áp lực công việc.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (words, excel, duyệt mail...) các phần mềm kế toán.
Ưu tiên biết tiếng Trung
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đã từng làm trong các ngành FMCG..
Ít nhất >3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, thuế.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000VNĐ - 20.000.000VNĐ (Có thể deal theo kinh nghiệm).
Thưởng tháng 13, các ngày Lễ lớn, sinh nhật, kết hôn... trong năm theo quy định.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty.
Hỗ trợ vé gửi xe, ăn trưa tại công ty.
Môi trường làm việc:Trẻ trung, năng động, sáng tạo và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Minh Hiệp 3, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

