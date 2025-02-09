Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 M2 TT6 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản lý, hạch toán giao dịch Nội bộ.

Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ số liệu hạch toán nội bộ

Lập báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo yêu cầu

Quản lý, lưu trữ và sắp xếp chứng từ nội bộ an toàn, khoa học..

Phối hợp với các kế toán nội bộ khác và bộ phận khác để thực hiện công việc.

Làm những báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý.

Kiểm tra, kiểm soát số liệu thuế và báo cáo thuế trước khi trình TP TC-KT.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp nghiệp Đại Học chính quy: chuyên ngành Kế toán.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng work, excel, các phần mềm kế toán.

Am hiểu về Luật kế toán, các quy định về Thuế.

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu được áp lực.

Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Làm giờ hành chính: từ Thứ 2 – Thứ 6, và 2 thứ 7 trong tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, Cơ hội thăng tiến chia đều cho các ứng viên có năng lực.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định.

Thưởng các ngày lễ tết.

Thưởng: Thưởng năm + Thưởng thâm niên hàng năm.

Nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành

