Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 M2 TT6 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản lý, hạch toán giao dịch Nội bộ.
Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ số liệu hạch toán nội bộ
Lập báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo yêu cầu
Quản lý, lưu trữ và sắp xếp chứng từ nội bộ an toàn, khoa học..
Phối hợp với các kế toán nội bộ khác và bộ phận khác để thực hiện công việc.
Làm những báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý.
Kiểm tra, kiểm soát số liệu thuế và báo cáo thuế trước khi trình TP TC-KT.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp nghiệp Đại Học chính quy: chuyên ngành Kế toán.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng work, excel, các phần mềm kế toán.
Am hiểu về Luật kế toán, các quy định về Thuế.
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu được áp lực.

Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Làm giờ hành chính: từ Thứ 2 – Thứ 6, và 2 thứ 7 trong tháng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, Cơ hội thăng tiến chia đều cho các ứng viên có năng lực.
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định.
Thưởng các ngày lễ tết.
Thưởng: Thưởng năm + Thưởng thâm niên hàng năm.
Nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành

Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 70, ngõ 162, phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

