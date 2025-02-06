Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 47A, Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
• Quyết toán thuế cho doanh nghiệp.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan
• Có kiến thức chuyên ngành kế toán, hiểu biết luật và thường xuyên cập nhật các quy định mới từ cơ quan ban ngành.
• Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• TRUNG THỰC.
• Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới.
Tại CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập chính thức: Từ 8.000.000 - 10.000.000 vnđ
Đảm bảo lương trả trước ngày 06 hàng tháng.
Thử việc 2 tháng, 85% lương cơ bản. Khi trở thành nhân viên chính thức bạn sẽ nhận được đầy đủ:
+ Chế độ BHXH, BHYT, HĐLĐ, ngày phép và các chế độ khác theo quy định.
+ Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ tết và chế độ du lịch theo quy định.
Trang bị đầy đủ trang thiết bị, tài khoản, phần mềm cần thiết cho vị trí công việc.
Môi trường làm việc thoải mái và có sự đầu tư cho phát triển cá nhân.
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6 (09h00-18h00), Thứ 7 (09h00-12h00)
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Wakami Số 47A Đường 3 Tháng 2, P.11, Quận 10, TP.HCM
