Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: 02 Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, Quảng Ngãi, Vietnam, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện thiết kế & giám sát sản xuất, thi công các tài liệu truyền thông, vật phẩm quảng cáo
• Thực hiện theo dõi việc sản xuất thi công và các chương trình sự kiện nội bộ và bên ngoài do nhãn hàng tổ chức.
• Hệ thống & lưu trữ các toàn bộ tài liệu quảng cáo (file thiết kế gốc, phim quảng cáo)
• Thiết lập mạng lưới và quản lý các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Đại học chuyên ngành thiết kế
• Kinh nghiệm: từ 2-3 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế bao bì sản phẩm, ấn phẩm truyền thông, thiết kế các định dạng quảng cáo trên ECOM
• Thành thạo phần mềm chuyên dụng: Adobe Photoshop, illustrator, premiere pro; dựng được sản phẩm 3D và video clip là lợi thế
• Kiến thức: Am hiểu và cập nhật các xu hướng thiết kế, cảm thụ màu sắc và tư duy về bố cục tốt
• Kỹ năng:
+ Kỹ năng tìm kiếm hình ảnh, thông tin, khai thác các công cụ tìm kiếm hiệu quả và ứng dụng các kỹ thuật mới từ AI

Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2, Nguyễn Chí Thanh Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

