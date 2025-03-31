Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: 02 Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, Quảng Ngãi, Vietnam, Thành phố Quảng Ngãi

• Thực hiện thiết kế & giám sát sản xuất, thi công các tài liệu truyền thông, vật phẩm quảng cáo

• Thực hiện theo dõi việc sản xuất thi công và các chương trình sự kiện nội bộ và bên ngoài do nhãn hàng tổ chức.

• Hệ thống & lưu trữ các toàn bộ tài liệu quảng cáo (file thiết kế gốc, phim quảng cáo)

• Thiết lập mạng lưới và quản lý các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

• Trình độ: Đại học chuyên ngành thiết kế

• Kinh nghiệm: từ 2-3 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế bao bì sản phẩm, ấn phẩm truyền thông, thiết kế các định dạng quảng cáo trên ECOM

• Thành thạo phần mềm chuyên dụng: Adobe Photoshop, illustrator, premiere pro; dựng được sản phẩm 3D và video clip là lợi thế

• Kiến thức: Am hiểu và cập nhật các xu hướng thiết kế, cảm thụ màu sắc và tư duy về bố cục tốt

• Kỹ năng:

+ Kỹ năng tìm kiếm hình ảnh, thông tin, khai thác các công cụ tìm kiếm hiệu quả và ứng dụng các kỹ thuật mới từ AI

