Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
JobsGO Recruit

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- Khu công nghiệp Đông Hà, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

- Miền Nam

- Miền Trung, Huyện Đức Linh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Yêu cầu hồ sơ xin việc và sơ yếu lý lịch được trình bày bằng tiếng Anh.
Quản lý tiền mặt và hoạt động ngân hàng hàng ngày.
Phối hợp với đại lý kế toán về chứng từ và kê khai thuế.
Kiểm tra và thanh toán đúng các hợp đồng mua bán và yêu cầu thanh toán.
Chuẩn bị báo cáo tài chính, dòng tiền, phân tích ngân sách và lợi nhuận.
Quản lý và sắp xếp công việc lễ tân, thực phẩm, vé đi lại, chuyển phát nhanh, du lịch và đào tạo.
Chấm công và tính lương.
Thực hiện các công việc liên quan bảo hiểm xã hội và các vấn đề với chính quyền địa phương.
Thực hiện chiến lược nhân sự để tuyển dụng, phát triển, và giữ chân lực lượng lao động chất lượng.
Tuân thủ luật lao động và thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân hoặc tương đương, chuyên ngành quản lý tài chính, kế toán tài chính, kiểm toán tài chính hoặc thuế.
Có kinh nghiệm kế toán trên 5 năm (Ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất)
Có kinh nghiệm kế toán trên 5 năm
Có kiến thức về thuế, luật lao động, quy định và tính toán chi phí.
Kiểm soát tốt dòng tiền, ngân sách và chi phí.
Có kinh nghiệm về nhân sự, hỗ trợ và kiểm tra tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh, an ninh.
Trung thực, nghiêm túc, chủ động, sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ nhóm tốt.
Sẵn sàng đi công tác Trung Quốc để đào tạo và huấn luyện.
Tiếng Anh lưu loát.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền thưởng cuối năm
Hoạt động team building, du lịch hằng năm
Nghỉ phép hàng năm, v.v.
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Đông Hà, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

