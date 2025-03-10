Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- Số 13, Ngõ 28, Phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Theo dõi, quản lý công nợ với khách hàng và nhà cung cấp
Kiểm tra, đối chiếu các số liệu giữa các sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các báo cáo tài chính.
Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm theo yêu cầu của Ban giám đốc và các báo cáo với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật
Đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán, hồ sơ tài chính theo quy định của công ty và pháp luật.
Làm việc với ngân hàng, bảo hiểm, thuế
Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: từ 6 tháng trở lên tại vị trí tương đương
Am hiểu các quy định về kế toán, thuế, và tài chính.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Excel,...) và các công cụ văn phòng khác.
Làm việc độc lập, làm việc nhóm
Giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 7 – 10 triệu, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội thăng tiến.
Cơ hội đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Các phúc lợi khác như thưởng lễ tết, chế độ nghỉ phép,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BITMOJI VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Số 13, Ngõ 28, Phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

