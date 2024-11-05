Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Vân Anh làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vân Anh
- Cần Thơ:
- 50/38E Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
-- Cân đối hàng hóa, hóa đơn đầu vào, chi phí phát sinh;
- Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng;
- Lập quyết toán BCTC, thuế TNDN, quyết toán TNCN;
- Lập hồ sơ pháp lý công ty liên quan đến giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Phụ trách công việc phát sinh thuộc nghiệp vụ kế toán
- Thu thập, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.
- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
- Báo cáo thu chi hàng ngày, theo dõi công nợ.
- Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng hoặc khi Ban Giám đốc yêu cầu.
- Dẫn khách đi tham quan các kho của cty.
- Đi ngân hàng hạch toán chứng từ (khi cần thiết).
- Cung cấp hồ sơ, chứng từ, làm BCTC với ngân hàng khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thời gian làm việc: 08 giờ/ngày
- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm
- Trung thực, hòa đồng, có trách nhiệm,.....
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vân Anh Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định
- Đánh giá, xem xét lương T13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vân Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI