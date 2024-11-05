Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Vân Anh làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

-- Cân đối hàng hóa, hóa đơn đầu vào, chi phí phát sinh;

- Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng;

- Lập quyết toán BCTC, thuế TNDN, quyết toán TNCN;

- Lập hồ sơ pháp lý công ty liên quan đến giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Phụ trách công việc phát sinh thuộc nghiệp vụ kế toán

- Thu thập, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.

- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.

- Báo cáo thu chi hàng ngày, theo dõi công nợ.

- Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng hoặc khi Ban Giám đốc yêu cầu.

- Dẫn khách đi tham quan các kho của cty.

- Đi ngân hàng hạch toán chứng từ (khi cần thiết).

- Cung cấp hồ sơ, chứng từ, làm BCTC với ngân hàng khi có yêu cầu.