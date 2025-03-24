Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG BÁN HÀNG 1SELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 19 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Sắp xếp các chứng từ nội bộ hợp lý.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sịnh vào sổ nội bộ, Lên báo cáo quản trị theo quý và năm.

Đối soát với các đại lý định kỳ. Tạm ứng và thanh toán cho các đại lý theo kỳ, theo hợp đồng đã ký kết.

Cân đối thu chi cuối tháng và báo cáo với Ban Giám đốc.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ.

Kiểm tra toàn bộ các hóa đơn, chứng từ kế toán phát sinh hằng ngày; đảm bảo đúng với quy định Nhà nước và quy chế của công ty.

Theo dõi các và báo cáo khoản tạm ứng chi phí, làm thủ tục chi bổ sung, thu hồi tạm ứng dư (nếu có).

Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

Hạch toán nghiệp vụ và lưu trữ hồ sơ - dữ liệu kế toán liên quan.

Lập báo cáo thuế tháng, quý, năm theo quy định.

Đề xuất và thực hiện cải tiến, đổi mới, tối ưu hoạt động của phòng Kế toán.

Tham gia thực hiện các hoạt động trong chức năng quản lý hiệu quả công việc tại bộ phận.

Trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng.

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong vị trí kế toán tổng hợp hoặc trưởng nhóm kế toán.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng thành thạo (đặc biệt là excel).

Có laptop cá nhân, làm việc linh hoạt, chủ động, trách nhiệm.

Tiếng Anh nói, viết mức khá, biết các thuật ngữ công nghệ cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG BÁN HÀNG 1SELL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 – 13 triệu.

Hỗ trợ gửi xe.

Đóng bảo hiểm đầy đủ.

Thưởng tháng thứ 13.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo.

Cơ hội học hỏi phát triển bản thân và sáng tạo, khởi nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG BÁN HÀNG 1SELL

