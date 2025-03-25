Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Theo dõi , quản lý hợp đồng, dự toán công trình.

Làm thuế.

Theo dõi các khoản chi phí: vật tư, nhân công, máy móc, chi phí chung, tập hợp phân bổ chi phí, tính giá thành từng hạng muc, công trình Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc tham gia soạn thảo các hợp đồng;Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ thanh quyết toán, ...

Quản lý kho vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ trong quá trình thi công theo đúng nguyên tắc kế toán, hướng dẫn, giám sát thủ kho lập sổ sách, phiếu xuất nhập kho, thẻ kho theo dõi. Định kỳ, thường xuyên đối chiếu, kiểm kê kho.

Lập các báo cáo công việc liên quan

Các công việc khác sẽ trao đổi kỹ hơn khi PV.

Tốt nghiệp Đại Học liên quan đến nghành.

Trên 2 năm kinh nghiệm liên quan đến đầu tư xây dựng.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Chịu được áp lực công việc.

Khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm, cẩn thận, chính xác, trung thực, chịu khó.

Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 13 đến 17 triệu (Thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm).

Nghỉ Lễ/ Tết theo quy định của nhà nước.

Công việc ổn định và lâu dài. Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, ..... và được hưởng quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật lao động và chế độ của Công ty.

