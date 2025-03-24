Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhân Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp; đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết. Rà soát Hợp đồng góc độ tài chính kế toán. Quản lý hợp đồng, nắm các thông tin chi tiết về giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện, hoàn thành.

Theo dõi, kiểm soát việc tập hợp chứng từ trong quá trình Xây dựng cơ bản, xác định lãi lỗ của từng dự án theo đúng quy định, , báo cáo kịp thời chi phí, xác định giá vốn từng dự án, tập hợp chi phí đầy đủ theo hạng mục thi công công trình.

Kiểm tra, theo dõi, lập các hồ sơ liên quan đến bảo lãnh, tín dụng ngân hàng…

Lập các báo cáo quản trị, Lập và nộp Tờ khai liên quan đến Thuế GTGT, Thuế TNDN và BCTC năm theo đúng quy định.

Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo. Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên, các tổ chức tín dụng hay cơ quan nhà nước.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ trên 03 năm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở công ty xây lắp, đầu tư môi giới bất động sản.

Am hiểu và thường xuyên cập nhật các Nghị định, Quy định, Thông tư… của nhà nước liên quan đến luật kế toán và các văn bản luật liên quan luật xây dựng, đất đai, đầu tư bất động sản.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhân Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15.000.000VNĐ - 18.000.000VNĐ.

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc,…

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Chế độ phúc lợi đầy đủ.

