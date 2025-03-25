Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN ATC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN ATC
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN ATC

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra các công việc liên quan đến ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến sản xuất, mua hàng, bán hàng, công nợ, tiền lương, tài sản cố định,…
Theo dõi, kiểm soát công nợ phải thu, phải thanh toán, lập báo cáo công nợ định kỳ.
Tính toán và phân tích giá thành sản phẩm, kiểm soát chi phí sản xuất.
Lập báo cáo tài chính, kiểm tra các báo cáo thuế theo quy định (GTGT, TNDN, TNCN,…).
Theo dõi, kiểm kê kho, tài sản cố định, trích khấu hao theo quy định.
Cập nhật các chính sách thuế, kế toán mới và đưa ra các phương án áp dụng phù hợp.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo và trưởng bộ phận

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
Năng động, nhanh nhẹn, tích cực, cầu tiến
Có tính kỷ luật cao, trung thực, trách nhiệm
Định hướng gắn bó lâu dài
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN ATC Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, ổn định
Được đóng BHXH, YT, TN theo quy định của Nhà nước
Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN ATC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN ATC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

