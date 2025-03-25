Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN ATC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra các công việc liên quan đến ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến sản xuất, mua hàng, bán hàng, công nợ, tiền lương, tài sản cố định,…

Theo dõi, kiểm soát công nợ phải thu, phải thanh toán, lập báo cáo công nợ định kỳ.

Tính toán và phân tích giá thành sản phẩm, kiểm soát chi phí sản xuất.

Lập báo cáo tài chính, kiểm tra các báo cáo thuế theo quy định (GTGT, TNDN, TNCN,…).

Theo dõi, kiểm kê kho, tài sản cố định, trích khấu hao theo quy định.

Cập nhật các chính sách thuế, kế toán mới và đưa ra các phương án áp dụng phù hợp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo và trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

Năng động, nhanh nhẹn, tích cực, cầu tiến

Có tính kỷ luật cao, trung thực, trách nhiệm

Định hướng gắn bó lâu dài

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN ATC Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, ổn định

Được đóng BHXH, YT, TN theo quy định của Nhà nước

Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN ATC

