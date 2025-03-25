Tuyển Kế toán tổng hợp Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 147 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập cáo báo cáo quản trị tháng/năm
Hạch toán và thực hiện công việc các phần hành kế toán
Lập kế hoạch thuế hàng năm
Cân đối doanh thu - chi phí
Cân đối lãi - lỗ
Lên phương án xử lý các vấn đề và rủi ro về thuế
Xử lý các vấn đề liên quan đến thuế
Kiểm soát hóa đơn đầu ra - đầu vào
Lập báo cáo thuế theo định kỳ tháng, quý, năm
Lập kế hoạch dòng tiền (theo mùa, năm)
Báo cáo quỹ TM, TGNH
Kiểm soát thực tế chi so với kế hoạch
Lập ngân sách và đưa ra dự báo tài chính
Lập kế hoạch thu hồi công nợ phải thu theo hóa đơn (Xây dựng hạn mức công nợ khách hàng)
Xuất hàng và hóa đơn GTGT
Làm biên bản đối chiếu công nợ khách hàng
Lập kế hoạch thu hồi công nợ hàng hóa
Cập nhập số liệu và hạch toán kế toán trên Misa kịp thời, chính xác
Kiểm tra, theo dõi việc chi doanh thu NVKD
Báo cáo theo dõi doanh thu NVKD
Báo cáo công nợ phải trả
Xây dựng định mức tồn kho
Kiểm kê hàng tồn kho
Trích lập dự phòng hàng tồn kho
Báo cáo hàng chậm luân chuyển
Theo dõi và gửi BC hàng tồn kho cho BGĐ, sale
Báo cáo hàng tồn kho cận date
Đề xuất PA xử lý hàng chậm luân chuyển, lỗi, hết date
Lên kế hoạch kiểm kê tài sản, CCDC
Tập hợp hồ sơ tài sản, CCDC
Phân loại tài sản, CCDC
Phân bổ tài sản, CCDC
Kiểm kê tài sản, CCDC
Báo cáo kiểm kê tài sản, CCDC
Kiểm tra và rà soát tính hợp lý và hợp lệ của chi phí theo quy định của công ty và nhà nước
Xây dựng định mức CP (trước tiên XD cho 1 số chi phí: điện, nước, công tác phí..)
Theo dõi thuê nhà: thời hạn hợp đồng, thời hạn thanh toán
Xây dựng cơ cấu chi phí từng phòng ban (yêu cầu các CP lương, thuế... KT phải biết)
Báo cáo hiệu quả chi phí

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương. Ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ và sản xuất
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Làm việc gắn bó, lâu dài và có kế hoạch định hướng rõ ràng.

Tại Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (từ 15 triệu đến 20 triệu / tháng)
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Hưởng chế độ ưu đãi khi mua hàng tại công ty;
Thưởng các dịp Lễ Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch....
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Mậu Chử, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

