Tuyển Kế toán tổng hợp Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 147 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập cáo báo cáo quản trị tháng/năm

Hạch toán và thực hiện công việc các phần hành kế toán

Lập kế hoạch thuế hàng năm

Cân đối doanh thu - chi phí

Cân đối lãi - lỗ

Lên phương án xử lý các vấn đề và rủi ro về thuế

Xử lý các vấn đề liên quan đến thuế

Kiểm soát hóa đơn đầu ra - đầu vào

Lập báo cáo thuế theo định kỳ tháng, quý, năm

Lập kế hoạch dòng tiền (theo mùa, năm)

Báo cáo quỹ TM, TGNH

Kiểm soát thực tế chi so với kế hoạch

Lập ngân sách và đưa ra dự báo tài chính

Lập kế hoạch thu hồi công nợ phải thu theo hóa đơn (Xây dựng hạn mức công nợ khách hàng)

Xuất hàng và hóa đơn GTGT

Làm biên bản đối chiếu công nợ khách hàng

Lập kế hoạch thu hồi công nợ hàng hóa

Cập nhập số liệu và hạch toán kế toán trên Misa kịp thời, chính xác

Kiểm tra, theo dõi việc chi doanh thu NVKD

Báo cáo theo dõi doanh thu NVKD

Báo cáo công nợ phải trả

Xây dựng định mức tồn kho

Kiểm kê hàng tồn kho

Trích lập dự phòng hàng tồn kho

Báo cáo hàng chậm luân chuyển

Theo dõi và gửi BC hàng tồn kho cho BGĐ, sale

Báo cáo hàng tồn kho cận date

Đề xuất PA xử lý hàng chậm luân chuyển, lỗi, hết date

Lên kế hoạch kiểm kê tài sản, CCDC

Tập hợp hồ sơ tài sản, CCDC

Phân loại tài sản, CCDC

Phân bổ tài sản, CCDC

Kiểm kê tài sản, CCDC

Báo cáo kiểm kê tài sản, CCDC

Kiểm tra và rà soát tính hợp lý và hợp lệ của chi phí theo quy định của công ty và nhà nước

Xây dựng định mức CP (trước tiên XD cho 1 số chi phí: điện, nước, công tác phí..)

Theo dõi thuê nhà: thời hạn hợp đồng, thời hạn thanh toán

Xây dựng cơ cấu chi phí từng phòng ban (yêu cầu các CP lương, thuế... KT phải biết)

Báo cáo hiệu quả chi phí

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương. Ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ và sản xuất

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Làm việc gắn bó, lâu dài và có kế hoạch định hướng rõ ràng.

Tại Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (từ 15 triệu đến 20 triệu / tháng)

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Hưởng chế độ ưu đãi khi mua hàng tại công ty;

Thưởng các dịp Lễ Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch....

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền

