Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Copenhagen Delights làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Copenhagen Delights
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công ty TNHH Copenhagen Delights

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Copenhagen Delights

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 55 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện tất cả các công việc kế toán liên quan đến AR (Doanh thu), AP (thanh toán) như : thực hiện ghi nhận doanh thu, chi phí. Chuẩn bị bộ chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của thuế và thực hiện thanh toán tất cả các chi phí phát sinh.
Hạch toán và phân bổ CCDC, TSCD, chi phí trả trước
Theo dõi, trích lập và nộp PIT cho cá nhân thuê dịch vụ ngoài của công ty
Làm việc với các Trung tâm thương mại về doanh thu và chi phí liên quan đến bán hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan ( phòng mua hàng, phòng mẫu, bộ phận bán hàng…) để kiểm tra tính chính xác của chi phí phát sinh
Thực hiện bút toán nhập mua nguyên vật liệu lên phần mềm kế toán Bravo và nộp thuế nhập khẩu, thuế VAT cho hàng nhập khẩu
Kiểm soát các khoản vay từ nước ngoài (tiền vay, lãi vay, chênh lệch tỉ giá, thanh toán khoản vay ), làm báo cáo khoản vay cho ngân hàng nhà nước
Định kỳ háng tháng kiểm tra công nợ bán hàng và mua hàng, đối chiếu với các nhà cung cấp và khách hàng
Thực hiện báo cáo VAT theo quý, Có hiểu biết và kinh nghiệm liên quan đến hoá đơn điện tử, xử lý hoá đơn điện tử khi có sai xót
Hỗ trợ bộ phận bán hàng khi có vấn đề phát sinh liên quan đến bán hàng như : lỗi phần mềm bán hàng, xuất bán nhầm mã hàng, điều chỉnh các mặt hàng bán hàng …
Làm các công văn , quyết định để làm việc với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu của cấp trên
Có hiểu biết và kinh nghiệm liên quan đến
Cung cấp và giải trình số liệu cho Công ty kiểm toán trong việc soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.
Giải trình các số liệu với Cơ quan thuế, Cơ quan hữu quan trong việc thanh tra, quyết toán thuế các Công ty phụ trách theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.
Một số công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương;
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản;
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng và phần mềm kế toán;
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động trong công việc;
Yêu thích công việc kế toán và gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH Copenhagen Delights Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận
Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6 (từ 8h30 – 17h30);
Các chế độ khác theo quy định của công ty và luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Copenhagen Delights

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Copenhagen Delights

Công ty TNHH Copenhagen Delights

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 55 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

