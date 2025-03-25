Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOVE MAXX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 477 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Hỗ trợ lãnh đạo bộ phận tài chính thực hiện công tác hạch toán kế toán hàng tháng; tuân thủ đầy đủ các quy định, chế độ kế toán và quy trình kiểm soát nội bộ.

Chủ động phối hợp, hoàn thành công tác hạch toán kế toán hàng tháng cũng như các báo cáo phân tích tài chính chuyên đề theo yêu cầu cấp trên.

Thực hiện công tác hạch toán kế toán các nhóm như: công nợ phải thu, công nợ phải trả, quyết toán công trình, tổng hợp sổ sách thuế, kiểm soát chi phí, quản lý tài sản, đối soát doanh thu cửa hàng trực thuộc và lập báo cáo tài chính đơn vị.

Quản lý công nợ phải thu, đối soát và thanh toán với các đơn vị nhượng quyền, nhập liệu chứng từ, thực hiện thu chi tiền hàng và cước vận chuyển đảm bảo kịp thời, chính xác.

Phối hợp thực hiện kê khai thuế, quản lý tài sản cố định, xử lý công nợ, kiểm tra hóa đơn đầu vào, phát hành và quản lý hóa đơn bán hàng.

Độc lập thực hiện các công việc tài chính của hệ thống cửa hàng trực thuộc: theo dõi báo cáo ngày, kiểm tra chi phí, giám sát hoạt động tài chính, kiểm kê tiền mặt và tài sản cuối tháng, tính toán và kiểm soát lương nhân viên, đảm bảo an toàn tài chính và tài sản tại cửa hàng, lập báo cáo tài chính kịp thời.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, bắt buộc chuyên ngành kế toán, tài chính, có chứng chỉ kế toán liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các doanh nghiệp vừa và lớn.

Nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán – thuế, có trách nhiệm cao, kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước.

Mức lương: 15,000,000 – 30,000,000 VND/tháng, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

