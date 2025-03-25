Tuyển Kế toán tổng hợp Hộ Kinh Doanh Nha Khoa Thúy Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: GP Building số 257 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra rà soát đối chiếu dữ liệu chi tiết và tổng hợp đảm bảo số liệu từ phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán .

Rà soát kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ bán hàng phát sinh.

Theo dõi ,quản lý báo cáo công nợ bán ra.

Thu thập, xử lý kiểm tra tính hợp lý hợp lệ pháp lý của Hóa đơn đầu vào, cân đối xử lý, sắp xếp hóa đơn đầu ra theo kế hoạch.

Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính thuế theo từng quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết nếu có.

Xử lý các công việc khác liên quan tới thuế khi có yêu cầu.

Thống kê và tổng hợp số liệu báo cáo kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Và các công việc khác (nếu có) theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nữ.

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, ưu tiên làm việc về lĩnh vực Y tế, Dược phẩm, TPCN.

Tại Hộ Kinh Doanh Nha Khoa Thúy Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 14-16tr gồm: Lương cứng 12-14tr (Hoặc thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên)+ thưởng hiệu quả công việc + phụ cấp ăn;

Hỗ trợ gửi xe tại tòa nhà;

Phụ cấp ăn trưa + ăn chiều tương đương 1tr350k (ăn tại Phòng khám, không quy ra tiền)

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Có chế độ thâm niên, bảo hiểm xã hội cho những bạn gắn bó lâu dài ;

Xét tăng lương định kỳ;

Được tham gia liên hoan, hội họp, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...;

Du lịch hằng năm, Party, Sinh nhật tháng,....

Trả lương đúng kỳ hạn: Trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 12 hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nha Khoa Thúy Đức

