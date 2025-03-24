Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Lập hóa đơn, chứng từ và kiểm tra, luân chuyển theo đúng quy trình của doanh nghiệp.

Hạch toán tất cả các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh: mua bán, nhập xuất kho, công nợ, doanh thu, chi phí

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán nội bộ và chi tiết giữa các bộ phận: Kinh doanh, Kho vận, CSKH, E-commerce.

Lập các báo cáo kinh doanh định kỳ theo ngày/tuần/tháng/quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng tháng/quý/năm theo quy định.

Theo dõi, kiểm soát và lập báo cáo tồn kho, công nợ phải thu, phải trả

Kiểm soát chi phí nội bộ và đề xuất các biện pháp tối ưu chi phí vận hành.

Thực hiện kê khai thuế và làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán, hồ sơ nội bộ theo quy định

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương. Ưu tiên từng làm việc tại các công ty thương mại, bán lẻ, chuỗi cửa hàng.

Kỹ năng:

Thành thạo tin học văn phòng, nắm vững quy định về kế toán và thuế

Thành thạo phần mềm kế toán (Misa), Excel và các công cụ quản lý tài chính.

Kỹ năng tổ chức, phân tích, đánh giá số liệu tài chính tốt.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10 - 15M chia theo level khung năng lực của nhân sự, deal khi phỏng vấn

Cơ hội thăng tiến lên Trưởng phòng Kế toán/Tài chính

Thưởng lương tháng 13 tối thiểu, thưởng nóng, thưởng đột xuất…

Đóng BHXH ngay khi vào chính thức

Hơn 20 loại phúc lợi bổ sung: ăn trưa, teambuilding, thâm niên, BHYT tự nguyện, công tác phí,…

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, hiệu quả

Văn hóa nội bộ hướng đến việc phát triển con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

