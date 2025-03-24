Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
- Hà Nội: 97
- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập hóa đơn, chứng từ và kiểm tra, luân chuyển theo đúng quy trình của doanh nghiệp.
Hạch toán tất cả các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh: mua bán, nhập xuất kho, công nợ, doanh thu, chi phí
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán nội bộ và chi tiết giữa các bộ phận: Kinh doanh, Kho vận, CSKH, E-commerce.
Lập các báo cáo kinh doanh định kỳ theo ngày/tuần/tháng/quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng tháng/quý/năm theo quy định.
Theo dõi, kiểm soát và lập báo cáo tồn kho, công nợ phải thu, phải trả
Kiểm soát chi phí nội bộ và đề xuất các biện pháp tối ưu chi phí vận hành.
Thực hiện kê khai thuế và làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán, hồ sơ nội bộ theo quy định
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương. Ưu tiên từng làm việc tại các công ty thương mại, bán lẻ, chuỗi cửa hàng.
Kỹ năng:
Thành thạo tin học văn phòng, nắm vững quy định về kế toán và thuế
Thành thạo phần mềm kế toán (Misa), Excel và các công cụ quản lý tài chính.
Kỹ năng tổ chức, phân tích, đánh giá số liệu tài chính tốt.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến lên Trưởng phòng Kế toán/Tài chính
Thưởng lương tháng 13 tối thiểu, thưởng nóng, thưởng đột xuất…
Đóng BHXH ngay khi vào chính thức
Hơn 20 loại phúc lợi bổ sung: ăn trưa, teambuilding, thâm niên, BHYT tự nguyện, công tác phí,…
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, hiệu quả
Văn hóa nội bộ hướng đến việc phát triển con người
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI