Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập hóa đơn, chứng từ và kiểm tra, luân chuyển theo đúng quy trình của doanh nghiệp.
Hạch toán tất cả các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh: mua bán, nhập xuất kho, công nợ, doanh thu, chi phí
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán nội bộ và chi tiết giữa các bộ phận: Kinh doanh, Kho vận, CSKH, E-commerce.
Lập các báo cáo kinh doanh định kỳ theo ngày/tuần/tháng/quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng tháng/quý/năm theo quy định.
Theo dõi, kiểm soát và lập báo cáo tồn kho, công nợ phải thu, phải trả
Kiểm soát chi phí nội bộ và đề xuất các biện pháp tối ưu chi phí vận hành.
Thực hiện kê khai thuế và làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán, hồ sơ nội bộ theo quy định

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương. Ưu tiên từng làm việc tại các công ty thương mại, bán lẻ, chuỗi cửa hàng.
Kỹ năng:
Thành thạo tin học văn phòng, nắm vững quy định về kế toán và thuế
Thành thạo phần mềm kế toán (Misa), Excel và các công cụ quản lý tài chính.
Kỹ năng tổ chức, phân tích, đánh giá số liệu tài chính tốt.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10 - 15M chia theo level khung năng lực của nhân sự, deal khi phỏng vấn
Cơ hội thăng tiến lên Trưởng phòng Kế toán/Tài chính
Thưởng lương tháng 13 tối thiểu, thưởng nóng, thưởng đột xuất…
Đóng BHXH ngay khi vào chính thức
Hơn 20 loại phúc lợi bổ sung: ăn trưa, teambuilding, thâm niên, BHYT tự nguyện, công tác phí,…
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, hiệu quả
Văn hóa nội bộ hướng đến việc phát triển con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

