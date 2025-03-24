Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cafe Habakuk X Dcodes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 4 ngõ Phan Huy Chú, phố Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi và quản lý chứng từ thu chi, phân loại sắp xếp chứng từ theo ngày

- Theo dõi, quản lý chứng từ, hạch toán trên phần mềm kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Kiểm tra, soát xét, ký duyệt hồ sơ giấy tờ, chứng từ mua bán, ủy nhiệm chi ngân hàng

- Nộp tờ khai thuế, Lên BCTC đúng quy định

- Tổng hợp và kiểm soát chi phí và phát sinh theo từng tháng, quý

- Chấm công tính lương, tham gia kiểm kê hàng tháng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu có 2 năm kinh nghiệm trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống, quán café tổng hợp

- Tôt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại Công Ty TNHH Cafe Habakuk X Dcodes Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực

- Tham gia đầy đủ các chế độ BH theo quy định sau khi ký HĐLĐ khi hoàn thành thời gian thử việc

- Chia thưởng doanh thu theo quý

- Thời gian làm việc ( 8h sáng – 5h chiều )

- Làm từ T2 - hết sáng T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cafe Habakuk X Dcodes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin