Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cafe Habakuk X Dcodes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Cafe Habakuk X Dcodes
- Hà Nội:
- Số 4 ngõ Phan Huy Chú, phố Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi và quản lý chứng từ thu chi, phân loại sắp xếp chứng từ theo ngày
- Theo dõi, quản lý chứng từ, hạch toán trên phần mềm kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Kiểm tra, soát xét, ký duyệt hồ sơ giấy tờ, chứng từ mua bán, ủy nhiệm chi ngân hàng
- Nộp tờ khai thuế, Lên BCTC đúng quy định
- Tổng hợp và kiểm soát chi phí và phát sinh theo từng tháng, quý
- Chấm công tính lương, tham gia kiểm kê hàng tháng
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống, quán café tổng hợp
- Tôt nghiệp Cao đẳng trở lên
Tại Công Ty TNHH Cafe Habakuk X Dcodes Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ các chế độ BH theo quy định sau khi ký HĐLĐ khi hoàn thành thời gian thử việc
- Chia thưởng doanh thu theo quý
- Thời gian làm việc ( 8h sáng – 5h chiều )
- Làm từ T2 - hết sáng T7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cafe Habakuk X Dcodes
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI