Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN & DU LỊCH LP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26 Hàng Thùng, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán cho các nhà cung cấp, nhân viên trong công ty.

Kiểm tra bảng lương và hạch toán chi phí trên phần mềm.

Báo cáo định kỳ doanh thu - chi phí từng hoạt động kinh doanh, tính hoa hồng kinh doanh.

Hạch toán các bút toán doanh thu – chi phí.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Lập báo cáo tài chính riêng từng cơ sở và báo cáo tổng hợp.

Phân tích doanh thu - chi phí đưa kiến nghị kịp thời tới Ban lãnh đạo

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán (tháng/quý/ năm)

Các công việc hỗ trợ phát sinh theo yêu cầu của Giám đốc/ Trưởng phòng.

Thiết lập, xây dựng, cải tiến hệ thống quy trình, quy định hướng dẫn công việc… nhằm nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Chuyên ngành Kế toán, tài chính

Nắm vững nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán hiện hành

Có 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, phần mềm kế toán chuyên dụng

Tiếng Anh cơ bản

Trách nhiệm cao, tận tâm với công việc

Trung thực, cẩn thận

Chủ động

Ham học hỏi, cầu tiến

Đam mê nghề nghiệp

Công bằng, chính trực

Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN & DU LỊCH LP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14-15tr

Được làm việc trong môi trường năng động , thân thiện & chuyên nghiệp

Có lộ trình thăng tiến trong công việc, nhiều cơ hội phát triển

BHXH, BHYT, BHTN đóng theo quy định của công ty

Hỗ trợ bữa ăn trong ca làm việc , hỗ trợ gửi xe

Tham quan du lịch theo chế độ của công ty

Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN & DU LỊCH LP

