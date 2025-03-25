Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN & DU LỊCH LP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN & DU LỊCH LP
- Hà Nội: 26 Hàng Thùng, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán cho các nhà cung cấp, nhân viên trong công ty.
Kiểm tra bảng lương và hạch toán chi phí trên phần mềm.
Báo cáo định kỳ doanh thu - chi phí từng hoạt động kinh doanh, tính hoa hồng kinh doanh.
Hạch toán các bút toán doanh thu – chi phí.
Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Lập báo cáo tài chính riêng từng cơ sở và báo cáo tổng hợp.
Phân tích doanh thu - chi phí đưa kiến nghị kịp thời tới Ban lãnh đạo
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán (tháng/quý/ năm)
Các công việc hỗ trợ phát sinh theo yêu cầu của Giám đốc/ Trưởng phòng.
Thiết lập, xây dựng, cải tiến hệ thống quy trình, quy định hướng dẫn công việc… nhằm nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán.
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán hiện hành
Có 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán
Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, phần mềm kế toán chuyên dụng
Tiếng Anh cơ bản
Trách nhiệm cao, tận tâm với công việc
Trung thực, cẩn thận
Chủ động
Ham học hỏi, cầu tiến
Đam mê nghề nghiệp
Công bằng, chính trực
Chịu được áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN & DU LỊCH LP Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động , thân thiện & chuyên nghiệp
Có lộ trình thăng tiến trong công việc, nhiều cơ hội phát triển
BHXH, BHYT, BHTN đóng theo quy định của công ty
Hỗ trợ bữa ăn trong ca làm việc , hỗ trợ gửi xe
Tham quan du lịch theo chế độ của công ty
Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN & DU LỊCH LP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
