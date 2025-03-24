Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax
- Hà Nội:
- Hoàng liệt
- Hoàng mai
- Hà nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ sách kế toán và báo cáo tài chính;
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong ngày vào phần mềm kế toán;
- Lập và kiểm tra báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Kiểm tra và xác nhận số liệu báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định;
- Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu;
- Phối hợp và thực hiện công việc với các phòng ban trong phạm vi công việc liên quan;
- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần;
- Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, yêu cầu từ 26 - 35 tuổi
- Có từ 2 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp/ Kế toán thuế
- Thành thạo tin học văn phòng
- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc
- Kỹ năng giải quyết tình huống, tổng hợp thông tin
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHYT & BHXH theo quy định của nhà nước
- Thưởng theo năng lực .
- Hưởng lương tháng thứ 13
- Du lịch, team building hàng năm
- Party hàng tháng
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
