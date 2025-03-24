Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng liệt - Hoàng mai - Hà nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ sách kế toán và báo cáo tài chính;

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong ngày vào phần mềm kế toán;

- Lập và kiểm tra báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Kiểm tra và xác nhận số liệu báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định;

- Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu;

- Phối hợp và thực hiện công việc với các phòng ban trong phạm vi công việc liên quan;

- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần;

- Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học chuyên ngành Kế Kiểm, Tài chính chính ngân hàng,...

- Nữ, yêu cầu từ 26 - 35 tuổi

- Có từ 2 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp/ Kế toán thuế

- Thành thạo tin học văn phòng

- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc

- Kỹ năng giải quyết tình huống, tổng hợp thông tin

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 16 - 18tr/tháng

- Được đóng BHYT & BHXH theo quy định của nhà nước

- Thưởng theo năng lực .

- Hưởng lương tháng thứ 13

- Du lịch, team building hàng năm

- Party hàng tháng

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Dmax

