Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Gamuda Le Parc , Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Nhận chứng từ, hạch toán đầu ra, đầu vào;
Hạch toán ngân hàng;
Hạch toán lương, đăng ký MST cá nhân, người phụ thuộc cho CBCNV;
Phân bổ khấu hao, chi phí trả trước, công cụ dụng cụ;
Tính giá thành kết chuyển lợi nhuận;
Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, nộp thuế theo quy định;
Lên Báo cáo tài chính, các báo cáo quyết toán cuối năm;
Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, in sổ sách kế toán khi hết năm tài chính;
Làm việc với cơ quan thuế, quyết toán thuế khi có phát sinh.
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 16.000.000đ – 20.000.000đ/tháng)
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ phúc lợi, lương thưởng, phụ cấp, công tác phí, và nghỉ lễ theo quy định của Công ty và của Nhà nước.
Công tác phí: Ăn ở, đi lại thanh toán theo thực tế phát sinh căn cứ trên kế hoạch công tác đã được phê duyệt, theo quy chế của Công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được hỗ trợ công việc, văn hóa doanh nghiệp, trang thiết bị làm việc đầy đủ…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
