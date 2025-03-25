Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gamuda Le Parc , Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Nhận chứng từ, hạch toán đầu ra, đầu vào;

Hạch toán ngân hàng;

Hạch toán lương, đăng ký MST cá nhân, người phụ thuộc cho CBCNV;

Phân bổ khấu hao, chi phí trả trước, công cụ dụng cụ;

Tính giá thành kết chuyển lợi nhuận;

Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, nộp thuế theo quy định;

Lên Báo cáo tài chính, các báo cáo quyết toán cuối năm;

Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, in sổ sách kế toán khi hết năm tài chính;

Làm việc với cơ quan thuế, quyết toán thuế khi có phát sinh.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 16.000.000đ – 20.000.000đ/tháng)

(từ 16.000.000đ – 20.000.000đ/tháng)

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ phúc lợi, lương thưởng, phụ cấp, công tác phí, và nghỉ lễ theo quy định của Công ty và của Nhà nước.

Công tác phí: Ăn ở, đi lại thanh toán theo thực tế phát sinh căn cứ trên kế hoạch công tác đã được phê duyệt, theo quy chế của Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được hỗ trợ công việc, văn hóa doanh nghiệp, trang thiết bị làm việc đầy đủ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG LMT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin