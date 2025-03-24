Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Quản lý tài khoản và giao dịch tài chính: Theo dõi và quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải trả.

Xử lý chứng từ và hóa đơn: Thực hiện xử lý các giao dịch tài chính, bao gồm việc lập hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của các chứng từ.

Lập báo cáo tài chính nội bộ: Lập các báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo kết quả kinh doanh để giúp bộ phận quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.

Phân tích chi phí: Phân tích các chi phí của doanh nghiệp, bao gồm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, để đề xuất các giải pháp kinh doanh hiệu quả.

Kiểm soát và lưu trữ chứng từ: Kiểm soát các chứng từ, hóa đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác, đồng thời lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp.

Lập báo cáo định kỳ và đột xuất: Lập báo cáo theo tuần, tháng, quý hoặc khi có yêu cầu đột xuất từ ban lãnh đạo.

Kê khai và nộp thuế: Thực hiện việc kê khai và nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác.

Quản lý chứng từ thuế: Quản lý và lưu trữ các chứng từ liên quan đến thuế, đảm bảo tính hợp lệ và sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu từ cơ quan thuế.

Cập nhật quy định pháp luật về thuế: Thường xuyên cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật mới nhất về thuế để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định và tối ưu hóa lợi ích thuế.

Lập báo cáo thuế: Chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế định kỳ theo yêu cầu của cơ quan thuế, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra: Đảm bảo các số liệu tài chính minh bạch, chính xác và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện các yêu cầu khác của cơ quan có thẩm quyền và các quy định về chế độ kế toán: Tuân thủ các quy định hiện hành về kế toán, thuế, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động đúng luật.

Tư vấn về thuế: Cung cấp thông tin và tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến thuế, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên kinh nghiệm tại các doanh nghiệp thương mại.

Có kinh nghiệm trực tiếp tham gia quyết toán thuế, tiếp đoàn thanh tra.

Nắm vững kiến thức về pháp luật và quy định kế toán Việt Nam.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Microsoft Office.

Cẩn thận, chính xác, có khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Lương thỏa thuận theo năng lực (up to 22 triệu/ tháng)

Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh năm.

Ở Mandu, chúng tôi quan tâm tới nhân viên bằng cách đóng BHXH đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ, tặng thực phẩm chức năng, làm việc 7.5h/ngày tại văn phòng, hỗ trợ ăn trưa, cung cấp đầy đủ trà, cà phê và đồ ăn vặt miễn phí. Ngoài ra, bạn sẽ được đi du lịch hàng năm và tham gia nhiều hoạt động sự kiện kết nối khác trong năm.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hướng tới hiệu quả công việc.

