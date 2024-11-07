Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế toán tổng hợp công ty con (công ty chủ đầu tư)Hoàn thiện chứng từ đã hạch toán đủ về chứng từ và hợp lý, hợp lệ theo quy định của chuẩn mực kế toán và thuếHướng dẫn và rà soát các phần hành hạch toán kế toán, kiểm soát chứng từ, đóng chứng từ và lưu trữ chứng từTính và đối chiếu phí hoa hồng môi giới phát sinh cho đại lýTính và đối chiếu chi phí hỗ trợ lãi suất cho khách hàng khi mua nhà trong dự ánKiểm soát và ghi nhận dòng tiền thu, xuất hóa đơn GTGT cho khách hàngChịu trách nhiệm lập tờ khai thuế, nộp thuế, làm việc với Cơ quan thuế khi quyết toánChịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị từng bộ phận của công ty hàng tháng/quý/nămTính giá thành, giá vốn theo từng bộ phận, mảng kinh doanhBáo cáo tình hình thực hiện Kết quả kinh doanh trực tiếp cho Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính so với ngân sách kế hoạch giao đầu nămCác công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.Kế toán hợp nhất công ty mẹ (công ty Meyland)Kiểm tra và tổng hợp các dữ liệu từ các Công ty thành viên, lập BCTC hợp nhất Công ty mẹKiểm tra và tổng hợp các báo cáo quản trị từ các công ty thành viên, tổng hợp báo cáo phục vụ cho các phòng ban liên quan và theo yêu cầu của Ban lãnh đạoLập các quy trình, quy định, mẫu biểu phục vụ cho công tác hợp nhất và kiểm tra, kiểm soát báo cáo của các công ty thành viênLàm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi có yêu cầuCập nhận các quy định, chính sách liên quan và đưa các khuyến nghị phù hợp với hoạt động của công tyTổ chức lưu trữ dữ liệu theo quy địnhCác công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,...Đã có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp tại các công ty chủ đầu tư hoặc tổng thầu xây dựngCó kinh nghiệm trong việc kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thanh toán các gói thầu xây dựng, thi công và mua sắm tài sảnCó kinh nghiệm trong việc quản lý công nợ trong mô hình công ty mẹ conĐã từng làm báo cáo hợp nhất trong các công ty mẹ con, tập đoànCó kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế và mạnh về thuếKỹ năng tổng hợp, báo cáo, quản trị công việc tốtSử dụng thành thạo word, excel và các phần mềm kế toán (ưu tiên đã sử dụng phần mềm Bravo)

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Mức lương đánh giá theo năng lực, 23-25 triệuĂn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoànThưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTNĐầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoànĐược chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoànĐược tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tácChính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốtMôi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiếnThời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 - sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

