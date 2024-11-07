Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH WAH FU PALACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp số liệu bộ phận kho, thu mua, lễ tân gửi và báo cáo hàng ngày.

Theo dõi công nợ phát sinh hàng ngày.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ giám đốc nếu có.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Gắn bó lâu dài.

Chịu khó và trung thực.

Có bằng kế toán trưởng hoặc kinh nghiệm khách sạn là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH WAH FU PALACE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận. Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng căn cứ vào năng lực.

Chế độ hỗ trợ cho người lao động theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAH FU PALACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.