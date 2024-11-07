Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH WAH FU PALACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH WAH FU PALACE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 90 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổng hợp số liệu bộ phận kho, thu mua, lễ tân gửi và báo cáo hàng ngày.
Theo dõi công nợ phát sinh hàng ngày.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ giám đốc nếu có.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Gắn bó lâu dài.
Chịu khó và trung thực.
Có bằng kế toán trưởng hoặc kinh nghiệm khách sạn là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH WAH FU PALACE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo thỏa thuận. Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng căn cứ vào năng lực.
Chế độ hỗ trợ cho người lao động theo quy định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAH FU PALACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
