Tuyển Kế toán tổng hợp Nhà Hàng - Khách Sạn Sài Gòn Rạch Giá làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhà Hàng - Khách Sạn Sài Gòn Rạch Giá
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Nhà Hàng - Khách Sạn Sài Gòn Rạch Giá

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Nhà Hàng - Khách Sạn Sài Gòn Rạch Giá

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hàng ngày, kiểm tra báo cáo tổng hợp ngày của các Bộ phận kế toán, yêu cầu các Bộ phận thực hiện scan chứng từ phát sinh kịp thời theo quy định.
- Thực hiện báo cáo chi phí dòng tiền dự án được phân công và kiểm soát báo cáo chi phí dự án của nhóm dự án khác từ kế toán chi phí dự án và lên tổng hợp tháng.
- Thực hiện báo cáo giao dịch liên quan với các CTTV
- Đề xuất, kiến nghị giải pháp tối ưu hóa thuế trong từng thời kỳ.
- Thực hiện BCTC 6 tháng, năm cụ thể và rõ ràng..
- Tham gia quyết toán thuế trong kỳ, kiểm toán độc lập và thanh tra khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 28.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
- Có ít nhất 2 năm trở lên đã làm Kế toán và Kiểm toán, nhưng tối thiểu đã có 1 năm kinh nghiệm làm BCTC riêng.
- Ưu tiên đi làm ngay.

Tại Nhà Hàng - Khách Sạn Sài Gòn Rạch Giá Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
- Được công ty đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc.
- Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT theo luật lao động dành cho nhân viên gắn bó với công ty.
-Tham gia đầy đủ các chuyến du lịch hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Hàng - Khách Sạn Sài Gòn Rạch Giá

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nhà Hàng - Khách Sạn Sài Gòn Rạch Giá

Nhà Hàng - Khách Sạn Sài Gòn Rạch Giá

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 844 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

