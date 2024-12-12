Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 7 Đường D2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22,Hồ Chí Minh

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các dự án, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng công ty và các dự án của Công ty, lập quyết toán văn phòng công ty.

- In sổ chi tiết và tổng hợp theo công ty theo quy định

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

- Đã từng làm kế toán tổng hợp

- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm kế toán tổng hợp.

- Số lượng tuyển dụng: 01 Kế toán tổng hợp

- Thành thạo tất cả các ứng dụng văn phòng & phần mềm kế toán để phục vụ trong công việc: Misa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng các chế độ phúc lợi của người lao động.

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE

